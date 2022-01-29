«Лидс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Рафинье

«Лидс» отклонил предложение «Вест Хэма» по покупке нападающего Рафиньи, сообщает Evening Standard.

Ранее сообщалось, что главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес заинтересован в трансфере 24-летнего игрока.

В текущем сезоне Рафинья провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.