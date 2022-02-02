Вратарь лондонского «Арсенала» сыграет за сборную России

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко впервые вызван в юношескую сборную России (игроки 2005 года рождения).

Вчера он приехал на сбор, который проходит в Хорватии. Там наша команда планирует провести две игры с хорватскими сверстниками и одну — с боснийцами.

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, выступает за юношей «Арсенала», привлекается в молодежку «канониров» и уже тренировался с основным составом. Он имеет право выступать за национальные команды трех стран, провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.