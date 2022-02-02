«Тоттенхэм» принял отставку главного скаута клуба

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об уходе из клуба Стива Хитчена, отвечавшего в клубе за работу скаутов и комплектацию состава.

Хитчен трудился в «Тоттенхэме» с 2017 года, причем это был его второй период в клубе — первый продлился с 2005 по 2010 год.

We can confirm that Technical Performance Director Steve Hitchen has left the Club.



We thank him for his work over the years and wish him well for the future. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2022

Как сообщает The Guardian, 45-летний англичанин встретился с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви и попросил освободить его от контракта.

В приглашении опытного специалиста заинтересованы «Эвертон» и «Ньюкасл».