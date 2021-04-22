Вместо Суперлиги может появиться Единая британская лига

Английские и Шотландские клубы могут организовать Единую британскую лигу, утверждает The Sun. Как отмечается, она станет вариантом реформирования английской премьер-лиги с вхождением шотландских клубов, в частности «Селтика» и «Рейнджерс». Последние получат возможность выиграть значимый титул, привлечь новых спонсоров и интерес со стороны болельщиков со всего мира.

В новой лиге уменьшится количество команд в элитном дивизионе с 20 до 18, а также будет проводиться плей-офф в конце регулярного чемпионата с участием четырех команд.

Проект, в отличие от европейской Суперлиги, которая встретила жесткую критику со стороны всего футбольного сообщества и сразу провалилась, получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства.

Ранее об объединении некоторых чемпионатов положительно высказывался глава ФИФА Джанни Инфантино. По его мнению, это возможно не только в Великобритании, но и в Голландии и Бельгии.

В 2013 году шотландская премьер-лига была реорганизована. Чемпионство почти постоянно разыгрывают «Селтик» и «Рейнджерс». С 2013 года семь раз лигу выиграл «Селтик».

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».