Клопп — о чемпионской гонке: «Ливерпулю» самому нужно играть лучше, вот и все»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Эвертона» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии высказался о чемпионской гонке.

«Я не знаю о положении «Эвертона» в таблице, думаю, что после этого матча они будут в безопасности, но Шон Дайч знает это лучше. Нам нужно, чтобы они проигрывали матчи, а исторически они этого не делают. «Арсенал» не выглядел вчера вечером слабым. Нам самим нужно играть лучше, вот и все. Нам нужны очки. Мы не гарантировали попадание в Лигу чемпионов, ведь «Тоттенхэм» сыграл меньше, чем мы», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» с 74 очками остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа упустила возможность догнать «Арсенал» (77).