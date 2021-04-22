Гвардиола высказался о возможном чемпионстве «Манчестер Сити»
12:35
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном чемпионстве АПЛ.
«Футболисты в раздевалке были невероятны. Они были очень сосредоточены после двух поражений. Мы знали, насколько важной была игра с «Астон Виллой». Это самый сложный сезон в нашей жизни. Нам нужно закончить эту главу. Три игры — и мы чемпионы», — цитирует Гвардиолу Goal.
«Манчестер Сити» в 33 матчах АПЛ набрал 77 баллов и лидирует в турнирной таблице. Отставание от ближайшего преследователя — 11 баллов.
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