Главный тренер «Манчестер Юнайтед» вышел к протестующим фанатам
Фанаты «Манчестер Юнайтед», которые сегодня устроили акцию протеста на базе клуба, потребовали позвать главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
Сначала болельщикам отказали, но они продолжали стоять на своем. В итоге 48-летний норвежский специалист вышел к ним. Состоялся диалог, в котором фанаты напомнили, что Сульшер в 2005 году сам протестовал против нынешних владельцев клуба семьи Глейзеров, однако сейчас работает на них.
В ответ Сульшер заявил, что владелец «МЮ» Джоэл Глейзер любит клуб. Болельщики сказали, что он любит не клуб, а деньги, которые из него выводит.
Напомним, сегодня фанаты «Манчестер Юнайтед» блокировали вход в тренировочный комплекс клуба в знак протеста против вступления в Суперлигу, а также против семьи Глейзеров.
Utd staff requested no recordings if Solskajer came out.— Red Issue (@RedIssue) April 22, 2021
In response to his waffle, the protesters told Solskjaer they didn't need a history lesson from him.
And it was pointed out very clearly that «Joel» only loves the money he takes out of the club.https://t.co/WWBdIPkNmC
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