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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» вышел к протестующим фанатам

14:13
Уле Гуннар Сульшер. Фото AS
Уле Гуннар Сульшер. Фото AS
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Фанаты «Манчестер Юнайтед», которые сегодня устроили акцию протеста на базе клуба, потребовали позвать главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Сначала болельщикам отказали, но они продолжали стоять на своем. В итоге 48-летний норвежский специалист вышел к ним. Состоялся диалог, в котором фанаты напомнили, что Сульшер в 2005 году сам протестовал против нынешних владельцев клуба семьи Глейзеров, однако сейчас работает на них.

В ответ Сульшер заявил, что владелец «МЮ» Джоэл Глейзер любит клуб. Болельщики сказали, что он любит не клуб, а деньги, которые из него выводит.

Напомним, сегодня фанаты «Манчестер Юнайтед» блокировали вход в тренировочный комплекс клуба в знак протеста против вступления в Суперлигу, а также против семьи Глейзеров.

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