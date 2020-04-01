Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»

Владелец «Лидса» Андреа Радридзани может продать клуб в ближайшее время. Как сообщает 90 minutes, он ведет переговоры о продаже «Лидса» катарской инвестиционной компании Qatar Sports Investments, которая владеет «ПСЖ». По данным источника, стороны близки к достижению соглашения и уже обсудили бюджет клуба.

«Лидс» выступает во втором по силе английском дивизионе. Катарские бизнесмены хотят закрепиться на английском рынке и выбирали из нескольких клубов, но решили остановиться на «Лидсе», поскольку он имеет большие перспективы выйти в элитный дивизион и закрепиться там, а также имеет славную историю.