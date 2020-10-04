Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» не должен проигрывать с таким счетом"

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк тяжело принял поражение команды в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:7).

— Тяжело проигрывать так, как проиграли мы, — цитирует BBC ван Дейка. — Прежде всего «Астон Вилла» проделала хорошую работу, нужно отдать им должное. Это была одна из игр, в которую мы не могли вписаться с самого начала.

Мы пропускали голы, которые не должны были пропускать и сами должны были реализовывать моменты. Все мы разочарованы, мы не должны проигрывать с таким счетом. Нужно собраться и сделать так, чтобы такое больше не повторилось.