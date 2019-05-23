Вилли Кабальеро: "Решение остаться в "Челси" далось мне легко"

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро рад подписанию нового контракта. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

- Я очень рад продлить контракт с "Челси", и я надеюсь, мы проведем удачный следующий сезон и сможем достичь многих целей, - цитирует пресс-служба клуба Кабальеро. - Решение остаться в таком большом клубе, как "Челси", далось мне легко

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр