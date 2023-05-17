Вильфрид Заа рассматривает возможность остаться в «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа серьезно рассматривает возможность остаться в клубе.

Как сообщает TalkSPORT, 30-летнему игроку предложили 4-летний контракт на сумму около 200 тысяч фунтов в неделю, чтобы он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории команды.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляют «Арсенал», «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Рома» и «Марсель».

В текущем сезоне Заа провел 28 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.