У защитника «Вест Хэма» Курта Зума забрали кошек

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста Зума

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) выступило с заявлением по поводу защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

«Две кошки сейчас находятся под опекой общества, — говорится в заявлении RSPCA. — Нашим приоритетом было благополучие этих кошек. Их отвезли на осмотр к ветеринару. Они останутся под нашей опекой, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил свою заботу о них«.

В организации отметили, что начали расследование до того, как видео стало вирусным в интернете.

«Мы продолжаем расследование, поэтому в настоящее время не можем давать комментариев», — сообщили в RSPCA.

7 февраля в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает свою кошку.

Позже «Вест Хэм» осудил поведение защитника и пообещал провести внутреннее расследование.

В нынешнем сезоне Зума провел 16 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.