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Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии
Сергей Баюшкин
Корреспондент
13 марта. Лондон. «Челси» — «Ньюкасл» — 1:0. Кай Хаверц забивает победный гол.
Фото Reuters

13 марта в Лондоне «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Единственный гол на 89-й минуте игры забил хавбек синих Кай Хаверц.

Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке с 31 баллом.

16 марта «Челси» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. 17 марта «Ньюкасл» встретится с «Эвертоном» в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
13 мар, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Хаверц, 89 (1:0)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен Сарр (Пулишич, 78) Жоржиньо Канте Чалоба Маунт (Ковачич, 64) Зиеш Хаверц Вернер (Лукаку, 63)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Ласкеллес Таргетт Манкильо (Фрэйзер, 90) Берн Альмирон (Сен-Максимен, 69) Лонгстафф Гимарайнс Вуд Мерфи (Гэйл, 90)
Предупреждения
Хаверц 39’, Зиеш 58’, Ковачич 87’, Рюдигер 90’  -  Мерфи 50’, Гимарайнс 80’, Гэйл 90’
Судьи
Кут (Англия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
Кай Хаверц
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
5
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
6
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
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12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 - : -
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 - : -
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 - : -
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
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