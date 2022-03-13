Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

13 марта в Лондоне «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Единственный гол на 89-й минуте игры забил хавбек синих Кай Хаверц.

Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке с 31 баллом.

16 марта «Челси» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. 17 марта «Ньюкасл» встретится с «Эвертоном» в чемпионате Англии.