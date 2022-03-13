Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
Гол Хаверца принес «Челси» победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии
13 марта в Лондоне «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Единственный гол на 89-й минуте игры забил хавбек синих Кай Хаверц.
Команда Томаса Тухеля с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке с 31 баллом.
16 марта «Челси» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. 17 марта «Ньюкасл» встретится с «Эвертоном» в чемпионате Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
5
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
6
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|
7
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|
9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|
10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|
17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|
18
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
19
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|
20
|Норвич
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.03
|15:30
|
Брайтон – Ливерпуль
|0 : 2
|12.03
|18:00
|
Брентфорд – Бернли
|2 : 0
|12.03
|20:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|3 : 2
|13.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|13.03
|17:00
|
Лидс – Норвич
|- : -
|13.03
|17:00
|
Саутгемптон – Уотфорд
|- : -
|13.03
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|13.03
|19:30
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|14.03
|23:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
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