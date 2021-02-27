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Гвардиола одержал 200-ю победу с «Манчестер Сити»

18:00
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 200-ю победу в английском клубе.

27 февраля «горожане» дома обыграли «Вест Хэм» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ. Эта победа стала 200-й в 273 матчах для Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испанец быстрее всех добился подобного результата с клубом высшего английского дивизиона. Жозе Моуриньо одержал 200 побед в 309 первых матчах с «Челси».

«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу подряд во всех турнирах. В чемпионате Англии подопечные Гвардиолы лидируют с 13-очковым отрывом, набрав 62 балла в 26 играх.

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