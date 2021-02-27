Гвардиола одержал 200-ю победу с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 200-ю победу в английском клубе.
27 февраля «горожане» дома обыграли «Вест Хэм» (2:1) в матче 26-го тура АПЛ. Эта победа стала 200-й в 273 матчах для Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испанец быстрее всех добился подобного результата с клубом высшего английского дивизиона. Жозе Моуриньо одержал 200 побед в 309 первых матчах с «Челси».
«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу подряд во всех турнирах. В чемпионате Англии подопечные Гвардиолы лидируют с 13-очковым отрывом, набрав 62 балла в 26 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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