Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что сильнее всего в футболе он жалеет, что не смог выиграть Лигу чемпионов. Лондонцы за более чем 20 лет работы Венгера один раз добрались до финала в 2006 году, где уступили «Барселоне» (1:2).

— Я никогда особо не интересовался Кубком УЕФА или Лигой Европы, но я очень сожалею, что так и не выиграл Лигу чемпионов, — цитирует FourFourTwo Венгера. — После 20 лет регулярного участия в Лиге чемпионов «Арсенал» так и не выиграл турнир, но я надеюсь, что они это сделают однажды.

Когда я приехал, они провели только считанное количество матчей Лиги чемпионов в истории. Годы спустя они регулярно стали играть против «Барселоны» или «Баварии».