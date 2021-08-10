Варан прошел первую часть медобследования перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Рафаэль Варан отбыл обязательный карантин после приезда в Англию и прошел первую часть медобследования. В среду, 11 августа, он завершит осмотр и будет готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Договор будет заключен до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по поводу перехода Варана в английскую команду.

За десять лет в «Реале» Рафаэль выиграл четыре Кубка чемпионов и трижды становился чемпионом Испании. В составе сборной Франции центрбек стал чемпионом мира 2018 года.