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Варан прошел первую часть медобследования перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

22:24
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Защитник Рафаэль Варан отбыл обязательный карантин после приезда в Англию и прошел первую часть медобследования. В среду, 11 августа, он завершит осмотр и будет готов подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Договор будет заключен до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по поводу перехода Варана в английскую команду.

За десять лет в «Реале» Рафаэль выиграл четыре Кубка чемпионов и трижды становился чемпионом Испании. В составе сборной Франции центрбек стал чемпионом мира 2018 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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