Рэшфорд перенес успешную операцию на плече
23:05
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркс Рэшфорд перенес успешную операцию на плече. Он будет вынужден старт начало сезона-2021/22.
В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, на его счету 21 гол и 9 результативных передач.
23-летний англичанин поехал на Евро-2020 в составе сборной Англии, несмотря на проблемы с плечом. Вместе с национальной командой он дошел до финала, где уступил Италии (1:1; 3:4 — по пенальти).
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