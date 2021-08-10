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Рэшфорд перенес успешную операцию на плече

23:05
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркс Рэшфорд перенес успешную операцию на плече. Он будет вынужден старт начало сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, на его счету 21 гол и 9 результативных передач.

23-летний англичанин поехал на Евро-2020 в составе сборной Англии, несмотря на проблемы с плечом. Вместе с национальной командой он дошел до финала, где уступил Италии (1:1; 3:4 — по пенальти).

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Иван Шитик все материалы автора

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