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«Саутгемптон» купил форварда «Блэкберна» Адама Армстронга

21:28
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Нападающий «Блэкберна» Адам Армстронг стал игроком «Саутгемптона», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt пишет, что сумма перехода составила 17,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист забил 29 голов во всех турнирах и стал вторым лучшим бомбардиром Чемпионшипа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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