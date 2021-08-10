«Саутгемптон» купил форварда «Блэкберна» Адама Армстронга

Нападающий «Блэкберна» Адам Армстронг стал игроком «Саутгемптона», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt пишет, что сумма перехода составила 17,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист забил 29 голов во всех турнирах и стал вторым лучшим бомбардиром Чемпионшипа.