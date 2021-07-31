Варан планирует в понедельник прилететь в Манчестер

Защитник Рафаэль Варан планирует в ближайший понедельник прилететь в Манчестер, чтобы официально оформить свой переход в «Манчестер Юнайтед», пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Однако сначала футболисты нужно будет отсидеть карантин, так как он прилетит из Испании. Затем он пройдет медобследование, после чего уже подпишет контракт.

28-летний французский защитник выступал за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.