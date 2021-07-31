Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Варан планирует в понедельник прилететь в Манчестер

21:33
Рафаэль Варан. Фото Instagram
Рафаэль Варан. Фото Instagram
Теги:

Защитник Рафаэль Варан планирует в ближайший понедельник прилететь в Манчестер, чтобы официально оформить свой переход в «Манчестер Юнайтед», пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Однако сначала футболисты нужно будет отсидеть карантин, так как он прилетит из Испании. Затем он пройдет медобследование, после чего уже подпишет контракт.

28-летний французский защитник выступал за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Прогноз Олимпиады на 1 августа: Россия идет на пять золотых медалей
«Деревянные медали» тормозят Россию: итоги 31 июля на Олимпиаде
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
«Не понимаешь, можно ли тебе лишний раз обняться. Все как-то нелепо». Эмоции наших саблисток после золотого финала
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд