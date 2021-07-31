Хамес не планирует возвращаться в «Реал»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес оценил шансы на то, что он вернется в «Реал».

«Могу ли я вернуться в «Реал»? Нет, не думаю. Мой цикл в «Реале» завершен, эта история не повторится», — цитирует игрока Goal.com.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

Ранее появилась информация, что «Милан» близок к договоренности с «Эвертоном» по трансферу игрока, на которого не рассчитывает новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.