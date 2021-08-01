Варан перед подписанием контракта с «МЮ» проведет несколько дней на карантине

Защитник Рафаэль Варан в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает футболист Фабрицио Романо.

По данным источника, 2 августа футболист вылетит в Манчестер для подписания контракта с клубом. Однако футболисту придется провести несколько дней на карантине. Контракт 28-летнего француза с «МЮ» будет рассчитан до 2026 года.

Варан выступал за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.