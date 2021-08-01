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Стала известна зарплата Грилиша в «Манчестер Сити»

08:10
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Футболист станет игроком английской команды на следующей неделе.

По данным журналиста Николы Скиры, 25-летний хавбек будет получать 13 миллионов евро в год. Сообщалось, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов. Контракт будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне футболист провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com стоимость оценивает игрока в 58,5 миллиона фунтов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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