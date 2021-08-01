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35-летний Кэйхилл покинул «Кристал Пэлас»

17:18
Гэри Кэйхилл. Фото Twitter
Гэри Кэйхилл. Фото Twitter
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«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил, что защитник Гэри Кэйхилл покидает команду.

35-летний футболист подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.

Кэйхилл выступал за лондонский клуб последние два сезона. В «Пэлас» он перешел после семи лет в составе «Челси».

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Иван Шитик все материалы автора

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