35-летний Кэйхилл покинул «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил, что защитник Гэри Кэйхилл покидает команду.

35-летний футболист подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.

After much thought and deliberation, I can confirm that I have left Crystal Palace FC after an enjoyable two years.



I have really enjoyed my time at the club and I want to extend my sincere thanks to everyone involved at the club, especially the fans and staff who welcomed me — Gary Cahill (@GaryJCahill) August 1, 2021

Кэйхилл выступал за лондонский клуб последние два сезона. В «Пэлас» он перешел после семи лет в составе «Челси».