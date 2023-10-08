Салиба доволен игрой в одной команде с Магальянса и Уайта

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба отреагировал на игру одноклубников Габриэле Магальянсе и Бене Уайте.

«Они отличные, мне легко играть с ними. Это придает мне уверенности. Они понимают, как нам нужно играть, поэтому мне легко. Я могу общаться с Габриэлем на французском языке», — цитирует игрока Arsenal Buzz.

В нынешнем сезоне 22-летний Салиба участвовал в десяти матчах во всех турнирах, сделав 1 ассист.