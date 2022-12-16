Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:55

Валенсия заявил, что Роналду должен уходить под овации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.

«Ужасно, что Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед» так, как ушел. Такой игрок должен покидать клуб, уходя с поля под овации переполненного стадиона. Болельщики любили его. Его недавнее интервью — это грустно. У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно. Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только всего самого хорошего», — приводит слова Валенсии The Athletic.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

На чемпионате мира-2022 сборная Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Роналду покинул клуб в слезах.

Источник: https://theathletic.com/3995703/2022/12/15/antonio-valencia-world-cup/
Антонио Валенсия
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Ди Марцио считает, что у Роналду нет вариантов на продолжение карьеры в Европе
Президент «Аль-Насра»: «Желаю Роналду всего наилучшего при любом его решении»
Неста заявил, что считает Роналду одним из лучших в мире
Глава «Аль-Насра» — о переходе Роналду: «Кто это? Не знаю»
Владимир Кузьмичев: «Сейчас иностранцы «Локомотива» могут воспользоваться лазейкой ФИФА и покинуть клуб»
Глушаков: «Пришли с руководством «Химок» к общему пониманию, что мне нет смысла ехать на первые сборы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Хеа: «Стараюсь быть лидером в «МЮ», брать на себя ответственность и помогать молодым»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости