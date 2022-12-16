The Times: «Ньюкасл» сделал Кварацхелию основной трансферной целью

«Ньюкасл» определил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в качестве приоритетной трансферной цели, утверждает The Times.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Английский отправил скаутов наблюдать за грузином перед чемпионатом мира-2022 в Катаре. «Сороки» постараются подписать вингера в ближайшие два трансферных окна.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.