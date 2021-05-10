В Великобритании спортивные соревнования будут проходить со зрителями с 17 апреля

С 17 мая спортивные соревнования на территории Великобритании будут проходить в присутствии зрителей, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон 10 мая.

Для английской футбольной премьер-лиги это означает, что каждый из клубов успеет провести один из матчей с болельщиками до конца сезона. При этом спортивные арены пока нельзя будет заполнять на сто процентов.

На стадионы смогут прийти до 4000 зрителей или 50 процентов от вместимости для небольших арен. При этом соревнования в помещении смогут посетить до 1000 зрителей или 50 процентов от вместимости в зависимости от того, какая из этих цифр меньше.

Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Англии по футболу и другие спортивные события в Великобритании проходили при пустых трибунах.