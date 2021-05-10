«Фулхэм» проиграл «Бернли» и вылетел из премьер-лиги

«Фулхэм» проиграл «Бернли» (0:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Этот результат означает, что лондонский клуб досрочно вылетел из премьер-лиги.

Голы забивали Эшли Уэствуд и Крис Вуд. «Фулхэм» имеет 27 очков и потерял шансы остаться в АПЛ, занимая 18-е место. «Бернли» сохранил прописку в элитном дивизионе — 39 очков и 14-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Фулхэм» — «Бернли» — 0:2 (0:2)

Голы: Уэствуд, 35 (0:1). Вуд, 44 (0:2).

«Фулхэм»: Ареола, Тете (Маджа, 54), Аннерсен, Адарабиойо (Лофтус-Чик, 74), Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Митрович, Иван Кавалейру, Рид (Онома, 66), Лукман.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Барнс, 86), Выдра (Родригес, 67), Макнейл.

Предупреждения: Замбо Ангисса, 40. Лемина, 83.

Судья: Кут.

10 мая. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».