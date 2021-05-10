«Фулхэм» проиграл «Бернли» и вылетел из премьер-лиги
«Фулхэм» проиграл «Бернли» (0:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Этот результат означает, что лондонский клуб досрочно вылетел из премьер-лиги.
Голы забивали Эшли Уэствуд и Крис Вуд. «Фулхэм» имеет 27 очков и потерял шансы остаться в АПЛ, занимая 18-е место. «Бернли» сохранил прописку в элитном дивизионе — 39 очков и 14-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
35-й тур
«Фулхэм» — «Бернли» — 0:2 (0:2)
Голы: Уэствуд, 35 (0:1). Вуд, 44 (0:2).
«Фулхэм»: Ареола, Тете (Маджа, 54), Аннерсен, Адарабиойо (Лофтус-Чик, 74), Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Митрович, Иван Кавалейру, Рид (Онома, 66), Лукман.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Барнс, 86), Выдра (Родригес, 67), Макнейл.
Предупреждения: Замбо Ангисса, 40. Лемина, 83.
Судья: Кут.
10 мая. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
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