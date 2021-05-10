Кавани официально продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на год

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани продлил контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». 34-летний уругваец подписал новое соглашение на один год, сообщает 10 мая официальный сайт клуба.

Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в разных турнирах, в которых отметился 15 забитыми голами и пятью голевыми передачами.

Уругваец является пятикратным победителем чемпионата Франции и Кубка французской лиги, четырехкратным обладателем Кубка Франции, а также семикратным победителем Суперкубка Франции.