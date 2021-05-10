Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кавани официально продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на год

19:10
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
Теги:

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани продлил контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». 34-летний уругваец подписал новое соглашение на один год, сообщает 10 мая официальный сайт клуба.

Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей в разных турнирах, в которых отметился 15 забитыми голами и пятью голевыми передачами.

Уругваец является пятикратным победителем чемпионата Франции и Кубка французской лиги, четырехкратным обладателем Кубка Франции, а также семикратным победителем Суперкубка Франции.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
Тело пропавшей 3 недели назад 17-летней девушки нашли под Волгоградом
В Иерусалиме прозвучали сирены тревоги
Фото: Какую операцию на самом деле перенес Влад Топалов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд