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«В следующий раз будь готов». Хабиб выложил совместное фото с Погба

14:20
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Бывший боец ММА, непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

«В следующий раз будь готов, бро», — написал Хабиб в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

2 октября Хабиб посетил матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд». Ему подарили именную футболку с седьмым номером.

Также он сфотографировался с легендами английского клуба сэром Алексом Фергюсоном и Патрисом Эвра и с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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