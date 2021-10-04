«В следующий раз будь готов». Хабиб выложил совместное фото с Погба
14:20
Бывший боец ММА, непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.
«В следующий раз будь готов, бро», — написал Хабиб в Instagram.
2 октября Хабиб посетил матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд». Ему подарили именную футболку с седьмым номером.
Также он сфотографировался с легендами английского клуба сэром Алексом Фергюсоном и Патрисом Эвра и с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.
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