Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Раньери подписал предварительный контракт с «Уотфордом»

16:06
Теги:

Итальянский тренер Клаудио Раньери уже подписал предварительный контракт с английским «Уофтордом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Речь идет о трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2022/2023. В ближайшее время «шершни» должны объявить о назначении Раньери официально.

Команда осталась без главного тренера после увольнения Хиско Муньоса в воскресенье.

Последним клубом итальянца была «Сампдория», которую он покинул по итогам сезона-2020/21.

После семи встреч «Уотфорд» занимает 14-е место в АПЛ с семью очками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сумасшедший тур! «Зенит» уступил «Сочи», но конкуренты коронуют Питер своими руками
10 актеров, которые сильно похудели
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
Полузащитник «Монако» Головин забил гол в матче с «Бордо»
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд