Раньери подписал предварительный контракт с «Уотфордом»

Итальянский тренер Клаудио Раньери уже подписал предварительный контракт с английским «Уофтордом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Речь идет о трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2022/2023. В ближайшее время «шершни» должны объявить о назначении Раньери официально.

Команда осталась без главного тренера после увольнения Хиско Муньоса в воскресенье.

Последним клубом итальянца была «Сампдория», которую он покинул по итогам сезона-2020/21.

После семи встреч «Уотфорд» занимает 14-е место в АПЛ с семью очками.