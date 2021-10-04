Раньери подписал предварительный контракт с «Уотфордом»
16:06
Итальянский тренер Клаудио Раньери уже подписал предварительный контракт с английским «Уофтордом», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Речь идет о трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2022/2023. В ближайшее время «шершни» должны объявить о назначении Раньери официально.
Команда осталась без главного тренера после увольнения Хиско Муньоса в воскресенье.
Последним клубом итальянца была «Сампдория», которую он покинул по итогам сезона-2020/21.
После семи встреч «Уотфорд» занимает 14-е место в АПЛ с семью очками.
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