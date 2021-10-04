Клопп прокомментировал игру Салаха в матче с «Сити»: «Он игрок мирового класса»
14:08
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу игры вингера Мохамеда Салаха после матча с «Манчестер Сити» (2:2) в АПЛ.
«Если Роналду и Месси забивают такие голы, говорят, что это мировой класс. Салах забил такой гол, потому что он игрок мирового класса. Только лучшие футболисты мира забивают такие голы. Люди будут долго вспоминать этот гол — лет 50-60 они будут помнить этот мяч», — цитирует Клоппа BBC.
В этом сезоне 29-летний египтянин провел 7 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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