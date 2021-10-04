Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп прокомментировал игру Салаха в матче с «Сити»: «Он игрок мирового класса»

14:08
Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу игры вингера Мохамеда Салаха после матча с «Манчестер Сити» (2:2) в АПЛ.

«Если Роналду и Месси забивают такие голы, говорят, что это мировой класс. Салах забил такой гол, потому что он игрок мирового класса. Только лучшие футболисты мира забивают такие голы. Люди будут долго вспоминать этот гол — лет 50-60 они будут помнить этот мяч», — цитирует Клоппа BBC.

В этом сезоне 29-летний египтянин провел 7 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

   

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЦСКА не захотел ждать его прогресса, а теперь он второй русский бомбардир КХЛ. Но феерит уже в другом клубе
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
«Остался бы в Австралии, если бы знал, как у нас будут относиться к моей дисциплине». Дмитрий Саутин — о тяжелых временах
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
vs
0
Офсайд