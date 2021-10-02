«Легенды». «Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба с Фергюсоном, Болтом и Эвра
«Манчестер Юнайтед» в Twitter выложил фотографию с бывшим бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Он сфотографировался с легендами английского клуба сэром Алексом Фергюсоном и Патрисом Эвра, а также с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом.
«Легенды по праву», — говорится в посте «МЮ».
Сегодня, 2 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Встреча на «Олд Траффорд» закончилась со счетом 1:1.
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