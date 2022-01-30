В полиции Манчестера прокомментировали обвинения в адрес Гринвуда

В полиции Манчестера прокомментировали обвинения в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

«Полиция Манчестера осведомлена об изображениях и видео, распространяемых в социальных сетях, — приводит слова сотрудника полиции Mirror. — Продолжается расследование для установления всех обстоятельств».

Напомним, что девушка нападающего Харриетт Робсон обвинила его в домашнем насилии. Она выложила в сторис Instagram видео, на котором видно, что Гринвуд избил ее до крови.