Форвард «Вольфсбурга» Вегхорст проходит медосмотр для перехода в «Бернли»

Нападающий «Вольфсбурга» Вут Вегхорст близок к переходу в «Бернли», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 29-летний нидерландец проходит медицинское обследование для завершения трансфера в английский клуб. Сумма сделки оценивается в 12 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Вегхорст провел 24 матча за «Вольфсбург», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов фунтов.