Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда выложила видео, в котором показала, что форвард избил ее до крови

Харриетт Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила футболиста в домашнем насилии.

Робсон выложила в сторис своего Instagram ряд видео и фото, на которых показала, что у нее на теле многочисленные синяки, а также до крови разбита губа.

«Вот что со мной на самом деле делает Мэйсон Гринвуд», — подписала публикации девушка.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn?? (@IcecoldMartial) January 30, 2022

Также Робсон выложила у себя в Instagram аудиозапись, в которой слышен мужской голос, вероятнее всего, принадлежащий форварду «МЮ». В этой записи слышно, что мужчина грубо пытается склонить девушку к половому акту против ее воли.

В сезоне-2021/22 Гринвуд провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.