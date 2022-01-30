«Ливерпуль» объявил о переходе форварда «Порту» Луиса Диаса

Нападающий «Порту» Луис Диас перешел в «Ливерпуль», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

The moment you've been waiting for...



Luis Diaz is a RED ? #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

Сегодня, 30 января, 25-летний колумбиец прошел медицинский осмотр в Южной Америке. В данный момент он вызван в сборную Колумбии для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2022. 2 февраля колумбийцы сыграют с Аргентиной на выезде.

Сообщается, что футболист подпишет контракт с «Ливерпулем» до июня 2027 года, а трансфер игрока обойдется клубу в 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов потенциальных выплат прописаны в сделке в качестве бонусов.