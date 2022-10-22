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В «МЮ» готовы бесплатно отпустить Роналду из-за отсутствия интереса к нему

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Руководство «Манчестер Юнайтед» готовы бесплатно отпустить нападающего английской команды Криштиану Роналду из-за отсутствия к нему заинтересованности в его трансфере со стороны других клубов. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, никто из потенциальных претендентов не хочет подписывать форварда даже на бесплатной основе из-за высокой заработной платы португальца. В «Манчестер Юнайтед» надеются, что Роналду хорошо сыграет на чемпионате мира в Катаре, что должно повысить интерес к нему. Отмечается, что в английском клубе также готовы отпустить футболиста в аренду до конца сезона в зимнее трансферное окно.

37-летний португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. Его контракт с английской командой рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Роналду покинул скамейку запасных до финального свистка матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре АПЛ, а затем уехал со стадиона. После игры португалец был отстранен от тренировок с основой и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад).

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4777921/man-united-prepared-to-grant-cristiano-ronaldo-free-transfer-amid-lack-of-interest-sources

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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«Ноттингем Форест» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
19
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
20
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
Результаты / календарь
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38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
22.10 19:30
Челси – МЮ
 - : -
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

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Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

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Фулхэм

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