В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим тен Хага

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг продолжит работу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Стив Бэйтс в своих соцсетях.

По информации источника, в английском клубе не намерены расставаться с 54-летним тренером. Отмечается, что вопрос отставки тен Хага будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку текущего сезона.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Команда под его руководством стала обладателем Кубка Английской футбольной лиги в сезоне-2022/23.

На данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков за 23 тура.