«Арсенал» заинтересован в полузащитнике «Атлетика» Нико Уильямсе

«Арсенал» следит за полузащитником «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает The Mirror.

Отмечается, что лондонская команда рассматривает варианты для усиления позиции на флангах. «Канониры» заинтересованы в подписании 21-летнего Уильямса, а также присматриваются к игроку «Вулверхэмптона» Педро Нето.

В текущем сезоне Уильямс провел 20 матчей в ла лиге, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. В Кубке Испании на его счету 2 забитых мяча и 3 голевые передачи в четырех играх. Контракт футболиста с «Атлетиком» рассчитан до 2027 года.

«Арсенал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками.