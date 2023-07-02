«Лейпциг» хочет заработать на продаже Гвардиола в «Манчестер Сити» более 100 миллионов евро

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль подтвердил, что клуб ведет переговоры по продаже защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити».

«Гвардиол хочет перейти в «Манчестер Сити». Мы ведем переговоры. Если получим 100 миллионов евро и бонусы, то Йошко окажется в надежных руках Хосепа Гвардиолы. Этот трансфер сделает Йошко самым дорогим защитником в истории», — приводит LVZ слова Эберля.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 21-летний хорват забил 3 гола в 41 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.