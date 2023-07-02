Легенда «МЮ» Рой Кин раскритиковал Де Хеа

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что думает о ситуации голкипера Давида де Хеа. 1 июля вратарь стал свободным агентом.

«Я бы поскорее выпроводил его. Он не нужен, он не поможет «МЮ» снова завоевывать трофеи, это совершенно точно. И то, как другие игроки его поддерживают, просто смешно, защищать ворота — его работа.

Считаю, что он совершил слишком много ошибок за эти годы. И он пытался уйти из команды и попасть в «Реал», — сказал Кин в эфире The Overlap Live.