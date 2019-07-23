В Китае обвинили "Манчестер Сити" в желании "набить кошелек"

Китайские СМИ обвинили "Манчестер Сити" в том, что клуб, находясь в Китае, стремился "набить кошелек, а не завоевать сердца и умы болельщиков", сообщает skysports.com.

Речь идет о выступлении английского клуба на предсезонном турнире Premier League Asia Trophy, который проходил в Китае. В финале этого турнира "Манчестер Сити" уступил "Вулверхэмптону" в серии пенальти со счетом 2:3.

С обвинением категорически не согласился форвард клуба Рахим Стерлинг, который заявил, что по возвращении в отель футболисты "Манчестер Сити" всегда обнимались с фанатами, раздавали автографы и прощались. Главный тренер команды Хосеп Гвардьола, в свою очередь, отметил, что обвинения китайских СМИ - это ложь, а "Манчестер Сити" отлично провел время в Шанхае.