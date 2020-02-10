Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

В АПЛ могут отменить ограничения на работу для легионеров

15:01

Не исключено, что руководство АПЛ скорректирует правило о наличии в заявке доморощенных игроков, сообщает The Telegraph.

Футбольная ассоциация Англии считает необходимым довести число доморощенных игроков в заявке до 12, но при этом отменить ограничения на иностранных футболистов. АПЛ же наставивает на сохранении лимита в 8 игроков и заполнении оставшихся мест в заявке иностранцами. До настоящего моменты стороны не пришли к соглашению.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир