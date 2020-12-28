В Англии перенесли еще четыре матча из-за коронавируса

В Англии перенесли еще четыре игры из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный Twitter Английской футбольной лиги. Причиной стали заражения коронавирусом в составе клуба лиги 1 «Рочдейла» и представителя лиги 2 «Моркамб».

У «Рочдейла» не состоятся в срок матчи против «Крю Александры» и «МК Донс», намеченные на 29 декабря и 2 января.

У «Моркамба» перенесены намеченные на эти же даты встречи с «Болтоном» и «Брэдфорд Сити».

Ранее из-за пандемии коронавируса был перенесен матч АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити».