Уотмор признался, что мяч случайно попал ему в руку перед голом в ворота «МЮ»

Нападающий «Мидлсбро» Дункан Уотмор признался, что мяч ему случайно попал в руку в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Также он поздравил одноклубника Мэтта Крукса с голом.

«Мяч попал в руку совершенно случайным. Удивительно, что мы изменили ситуацию и дали Крукси забить. Мы с ним вместе играли в одной возрастной группе «Юнайтед» — так что это еще более особенный гол», — цитирует BBC Уотмора.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались гости — 8:7.

Следующий соперник «Мидлсбро» определится после жеребьевки.