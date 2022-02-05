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Сегодня, 03:52

Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» должен был обыграть «Мидлсбро»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после поражения от «Мидлсбро» в Кубке Англии отметил, что его команда должна была выиграть. Победитель определился в серии пенальти.

4&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Мидлсбро&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пен. &mdash;&nbsp;7:8. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: гол гостей засчитан верно. ВАР правильно не вмешался

«Невероятно разочарован, мы должны были выиграть и сделать игру в первом тайме. Перекладина, штанга, нереализованный пенальти и множество моментов. Счет должен был быть 2:0 или 3:0. Мы пропустили гол который не понимаю.Он сыграл рукой.

В тот момент, когда они забили, было ясно, что ВАР не позволит этому голу быть засчитанным. Мы оказали в плохоий ситуации в тот момент, слишком открыты и позволили сопернику контратаковать. «МЮ» должен был выиграть матч.

Энтони Эланга? Любой может себе представить, как он сейчас разбит и абсолютно разочарован", — цитирует BBC Рангника.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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