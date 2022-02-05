Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» должен был обыграть «Мидлсбро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после поражения от «Мидлсбро» в Кубке Англии отметил, что его команда должна была выиграть. Победитель определился в серии пенальти.

«Невероятно разочарован, мы должны были выиграть и сделать игру в первом тайме. Перекладина, штанга, нереализованный пенальти и множество моментов. Счет должен был быть 2:0 или 3:0. Мы пропустили гол который не понимаю.Он сыграл рукой.

В тот момент, когда они забили, было ясно, что ВАР не позволит этому голу быть засчитанным. Мы оказали в плохоий ситуации в тот момент, слишком открыты и позволили сопернику контратаковать. «МЮ» должен был выиграть матч.

Энтони Эланга? Любой может себе представить, как он сейчас разбит и абсолютно разочарован", — цитирует BBC Рангника.