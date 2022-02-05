На 64-й минуте матча 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» (1:1, пенальти — 7:8) арбитр Антони Тэйлор принял верное решение и в соответствии с существующими правилами игры засчитал гол гостей.

В том эпизоде Мэтт Крукс сравнял счет, получив передачу от Данкана Уотмора. А тот, в свою очередь, по мнению игроков «МЮ», перед этим нарушил правила, сыграв в мяч рукой.

Но дело в том, что Уотмор сначала сыграл в мяч правой ногой, пытаясь обработать его, потом действительно произошел контакт с левой рукой, но он был случайным, а не умышленным. Во-вторых, не сам Уотмор сразу после этого отправил мяч в сетку — он сделал передачу партнеру, и уже тот отметился голом.

Видеоассистенты в такой ситуации правильно не вмешались, взятие ворот было засчитано. В итоге «МЮ» проиграл в серии пенальти, и возник скандал. Но претензии хозяева поля должны предъявлять не судьям, а тем, кто утвердил правила, действующие в сезоне-2021/22.