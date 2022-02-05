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«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: гол гостей засчитан верно. ВАР правильно не вмешался

Арбитр правильно засчитал гол «Мидлсбро» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Александр Бобров
Шеф-редактор
4 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 1:1, пен. — 7:8.
4 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 1:1, пен. — 7:8.
4 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 1:1, пен. — 7:8.
4 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 1:1, пен. — 7:8.
4 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» — 1:1, пен. — 7:8.
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На 64-й минуте матча 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» (1:1, пенальти — 7:8) арбитр Антони Тэйлор принял верное решение и в соответствии с существующими правилами игры засчитал гол гостей.

В том эпизоде Мэтт Крукс сравнял счет, получив передачу от Данкана Уотмора. А тот, в свою очередь, по мнению игроков «МЮ», перед этим нарушил правила, сыграв в мяч рукой.

Но дело в том, что Уотмор сначала сыграл в мяч правой ногой, пытаясь обработать его, потом действительно произошел контакт с левой рукой, но он был случайным, а не умышленным. Во-вторых, не сам Уотмор сразу после этого отправил мяч в сетку — он сделал передачу партнеру, и уже тот отметился голом.

Видеоассистенты в такой ситуации правильно не вмешались, взятие ворот было засчитано. В итоге «МЮ» проиграл в серии пенальти, и возник скандал. Но претензии хозяева поля должны предъявлять не судьям, а тем, кто утвердил правила, действующие в сезоне-2021/22.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Мидлсбро
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«Манчестер Юнайтед» по пенальти проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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