Деле Алли мог продолжить карьеру в турецком «Адана Демирспоре»

Президент турецкой команды «Адана Демирспор» Мурат Санчак заявил, что клуб мог арендовать Деле Алли у «Тоттенхэма» в январе.

«Мы договорились о сделке с «Тоттенхэмом», Деле должен был переходить к нам на правах аренды, даже его старший брат уже приехал в Турцию. Все уже практически было завершено, но потом Лэмпард возглавил «Эвертон» и переход Алли к нам сорвался», — приводит Goal слова Санчака.

В конце января «Эвертон» купил Деле Алли у «Тоттенхэма» и заключил с 25-летним англичанином контракт до конца июня 2024 года.