Уле Гуннар Сульшер: «Нападающие «Манчестер Юнайтед» прилагают все усилия, чтобы улучшить свою игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к матчу Кубка Англии против «Вулверхэмптона». Встреча пройдет 15 января.

— Вероятно, у нас будет такой же состав, что и в предыдущем туре АПЛ против «Норвича», — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Байи играл сегодня за закрытыми дверями, так что он очень близок к полному восстановлению, но нужно еще несколько дней.

Рэшфорд, Гринвуд и Марсьяль прилагают все усилия, чтобы улучшить свою игру. Мы хотим последовательности, и я думаю, что мы увидим лучшую их игру, потому что они все еще очень и очень молоды.